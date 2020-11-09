نعمل مع كل الدول لمواجهة الفيروس.. شعبة الأدوية: الأبحاث السريرية على لقاح كورونا المصري مطمئنة

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن العالم يعمل بكل قوة في اتجاه إيجاد لقاح ضد كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





وأضاف عوف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مسا دي ام سي، مساء اليوم الأثنين، أن الدولة تعمل في مختلف الاتجاهات للحصول عل لقاح كورونا، مضيفا أن مصر تعاقدت مع عدد من الشركات الدولية للحصول على لقاح كورونا.

وأوضح الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر تعمل مع كل الدول التي يمكن أن تصل للقاح

أو مصل لكورونا.

وأكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر جاهزة لإنتاج أي لقاح يمكن الوصول له في مصر، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية ستقر لقاح كورونا الأمريكي وهناك دول أخرى تسابق الزمن لتصنيع لقاحات أخرى.





وأكمل الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر لديها الإمكانات والقدرات لتصنيع لقاح كورونا، مستدركا أن الأبحاث السريرية على لقاح كورونا المصري مطمئنة.