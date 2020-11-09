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محمد الباز يكشف رد فعل النمسا بعد هجوم فيينا.. فيديو

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:25 م
هجوم فيينا
هجوم فيينا
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إبراهيم القادري
قال الاعلامي محمد الباز، إن الشرطة النمساوية خلال الأيام الماضية قامت باقتحام 60 موقعا لجمعيات تعلن إنها جمعيات إسلامية ومن ضمنها مواقع تابعة لحركة حماس وجماعة الإخوان.

وأضاف محمد الباز خلال برنامجه آخر النهار المذاع علي قناه النهار، أن هذه المداهمات تمت في 4 مناطق في النمسا مؤكدا أن تحرك قوات الشرطة النمساوية غير مشروط بالحادث الإرهابي الذي حدث الأسبوع الماضي في فيينا.

وأوضح محمد الباز، أن هذه الجمعيات والأفراد القائمين عليها مشتبه أن لهم علاقات بالجماعات الإرهابية مؤكدا إنه تم القبض على 70 فردا وهذا بسبب الأدلة التي تثبت أنهم متورطون في أنشطة إرهابية.

وتابع: أن التهم الموجهة إلى هؤلاء الأفراد هي انتمائهم إلى منظمات إرهابية وتمويل الإرهاب والعمل ضد مصلحة الدولة والانضمام إلى تنظيم إجرامي وغسيل أموال

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