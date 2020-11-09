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صندوق الإسكان الاجتماعي: إقبال كثيف على شراء كراسات الإسكان الاجتماعي

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:30 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشفت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن وجود إقبال كثيف علي شراء كراسات الحجز في وحدات الإسكان الاجتماعي.

وأضافت عبد الحميد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أيمان الحصري، مقدمة برنامج مسا دي ام سي، مساء اليوم الأثنين، أن العمل بالإعلان الحالي للإسكان الاجتماعي سيمتد لمدة شهر وسيكون هناك كراسات شروط متوافرة حتى آخر يوم.

وتابعت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن كراسات الشروط ستغطي جميع وحدات الإسكان الاجتماعي حتى تكفي جميع المتقدمين، مؤكدة أن الصندوق يستهدف الأقل دخلا بهدف زيادة الدعم لمحدودي الدخل وأسعارنا موحدة.

وأكدت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن سعر المتر الوحدة في الإسكان الاجتماعي يصل لـ 3100 جنيها بينما في الإسكان المتوسط سعر المتر 4700 جنيه.

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