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اقتصاد

سعر العملات العربية فى البنك الأهلى اليوم 10-11-2020

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:49 ص
العملات العربية
العملات العربية
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قسم الاقتصاد
ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى .

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 48.69 جنيه للشراء و 51.48 جنيه للبيع.


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وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.07 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.36 جنيه للشراء 41.69 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.72 جنيه للشراء و22.18 جنيه للبيع .

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.64 جنيه للشراء و 40.83 جنيه للبيع .

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