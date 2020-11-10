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اقتصاد

سعر العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:00 ص
اسعار العملات الاجنبية
اسعار العملات الاجنبية اليوم الثلاثاء
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قسم الاقتصاد
ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

استقر سعر صرف الدولار خلال بمستهل تعاملات الثلاثاء 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.


اسعار العملات الاجنبية اليوم الثلاثاء

سجل سعر اليورو 18.52 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع .



وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.49 جنيه للشراء و 20.76جنيه للبيع .

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وسجل الفرنك السويسرى 17.20 جنيه للشراء و 17.49 جنيه للبيع .


وسجلت كورنا سويدية 1.80 جنيه للشراء و1.83 جنيه للبيع .



اسعار العملات الاسيوية الثلاثاء

سجل ين يابانى نحو 14.87 جنيه للشراء و 15.23 جنيه للبيع.

وبلغ اليوان الصينى عند 2.36جنيه للشراء و2.39 جنيه للبيع.


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