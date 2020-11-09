هاشتاج الأهلى أسطورة هيجيب البطولة يتصدر تويتر

دشن عدد كبير من جمهور النادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج الأهلى أسطورة هايجيب البطولة لدعم الفريق قبل مباراة نهائى دورى الأبطال.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالآتى:
الأهلي العظيم الأهلي الكبير سيد القارة الإفريقية وبإذن الله البطولة في الجزيرة #الاهلى_اسطوره_هايجيب_البطوله
النادى الاهلى ده فريق جبار...فريق جبار زى الاعصار
جمهور الاهلى يولعها نار
اليه اليه اهلى الانتصار
لالالالالالالالالالالالالاالالالا
اليه اليه اهلى الانتصار
#الاهلي_اسطورة_هايجيب_البطوله
مقدرش إداري فخري بيك ولا اقدر اخبي
انك صانع الفرح لكل مصري وعربي
#الاهلي_اسطورة_هايجيب_البطوله
الاهلى فى قلبى و دايما غالى علينا
جمهور دايما وراه و دايما تلاقينا
و فى اى مكان معاه دايما بنروح وراه
انصرنا يا رب يا عالى يا الله
#الاهلي_اسطورة_هايجيب_البطوله
باذن الله رجاله وقدها وهيرجعو الجزيره بالبطوله وثقين فيكم ربنا معاكم البطوله اهلاويه
#الاهلي_اسطورة_هايجيب_البطوله
لاعبي الأهلي رجالة و مقدرين تعب و شوق الجمهور للبطولة الافريقية
#الاهلي_اسطورة_هايجيب_البطوله
باذن الله رجاله وقدها وهيرجعو الجزيره بالبطوله وثقين فيكم ربنا معاكم البطوله اهلاويه
#الاهلي_اسطورة_هايجيب_البطوله
كاف يختار هدف حسين الشحات امام الوداد في لقاء العوده ضمن أجمل أهداف نصف نهائي افريقيا
#الاهلي_اسطورة_هايجيب_البطوله
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالآتى:
الأهلي العظيم الأهلي الكبير سيد القارة الإفريقية وبإذن الله البطولة في الجزيرة #الاهلى_اسطوره_هايجيب_البطوله
النادى الاهلى ده فريق جبار...فريق جبار زى الاعصار
جمهور الاهلى يولعها نار
اليه اليه اهلى الانتصار
لالالالالالالالالالالالالاالالالا
اليه اليه اهلى الانتصار
#الاهلي_اسطورة_هايجيب_البطوله
مقدرش إداري فخري بيك ولا اقدر اخبي
انك صانع الفرح لكل مصري وعربي
#الاهلي_اسطورة_هايجيب_البطوله
الاهلى فى قلبى و دايما غالى علينا
جمهور دايما وراه و دايما تلاقينا
و فى اى مكان معاه دايما بنروح وراه
انصرنا يا رب يا عالى يا الله
#الاهلي_اسطورة_هايجيب_البطوله
باذن الله رجاله وقدها وهيرجعو الجزيره بالبطوله وثقين فيكم ربنا معاكم البطوله اهلاويه
#الاهلي_اسطورة_هايجيب_البطوله
لاعبي الأهلي رجالة و مقدرين تعب و شوق الجمهور للبطولة الافريقية
#الاهلي_اسطورة_هايجيب_البطوله
باذن الله رجاله وقدها وهيرجعو الجزيره بالبطوله وثقين فيكم ربنا معاكم البطوله اهلاويه
#الاهلي_اسطورة_هايجيب_البطوله
كاف يختار هدف حسين الشحات امام الوداد في لقاء العوده ضمن أجمل أهداف نصف نهائي افريقيا
#الاهلي_اسطورة_هايجيب_البطوله