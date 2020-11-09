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رياضة

هاشتاج الأهلى أسطورة هيجيب البطولة يتصدر تويتر

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:23 م
صدى البلد
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سيد احمد
دشن عدد كبير من جمهور النادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج الأهلى أسطورة هايجيب البطولة لدعم الفريق قبل مباراة نهائى دورى الأبطال.


وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالآتى:

‏الأهلي العظيم الأهلي الكبير سيد القارة الإفريقية وبإذن الله البطولة في الجزيرة ‎#الاهلى_اسطوره_هايجيب_البطوله


‏النادى الاهلى ده فريق جبار...فريق جبار زى الاعصار
جمهور الاهلى يولعها نار
اليه اليه اهلى الانتصار
لالالالالالالالالالالالالاالالالا
اليه اليه اهلى الانتصار
‎#الاهلي_اسطورة_هايجيب_البطوله


‏مقدرش إداري فخري بيك ولا اقدر اخبي
انك صانع الفرح لكل مصري وعربي
‎#الاهلي_اسطورة_هايجيب_البطوله


‏الاهلى فى قلبى و دايما غالى علينا
جمهور دايما وراه و دايما تلاقينا
و فى اى مكان معاه دايما بنروح وراه
انصرنا يا رب يا عالى يا الله
‎#الاهلي_اسطورة_هايجيب_البطوله



‏باذن الله رجاله وقدها وهيرجعو الجزيره بالبطوله وثقين فيكم ربنا معاكم البطوله اهلاويه
‎#الاهلي_اسطورة_هايجيب_البطوله


‏لاعبي الأهلي رجالة و مقدرين تعب و شوق الجمهور للبطولة الافريقية

#الاهلي_اسطورة_هايجيب_البطوله

‏باذن الله رجاله وقدها وهيرجعو الجزيره بالبطوله وثقين فيكم ربنا معاكم البطوله اهلاويه

#الاهلي_اسطورة_هايجيب_البطوله

‏كاف يختار هدف حسين الشحات امام الوداد في لقاء العوده ضمن أجمل أهداف نصف نهائي افريقيا
‎#الاهلي_اسطورة_هايجيب_البطوله


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