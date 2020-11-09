ستشهد الأسواق انخفاضًا فى السلع.. خبير يعلق على انخفاض سعر الدولار.. فيديو

قال مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن احتياط النقدى الأجنبى لمصر فى ازدياد حيث وصل على 39.5 مليار دولار وهذا رقم هائل فى ظل جائحة كورونا.

أوضح مصطفى بدرة خلال مداخلته الهاتفية على قناة الحياة، أن مصر الآن تسجل الأقساط الخارجية والاقتصاد فى حالة توازن كبيرة، معقبًا أن أسعار السلع ستشهد انخفاضا فى الأسعار بسبب تراجع سعر الدولار.

أوضح مصطفى بدرة، أن التحسن الملحوظ فى الموارد يأتى من البنوك لأن هناك ثقة من الناس فى الخارج بتحويل العملة الأجنبية وتقوم بشراء الجنيه المصرى، لافتًا أن الاقتصاد العالمى يشهد الدولار الآن فى أسوأ حالاته.

أكد مصطفى بدرة، أن جو بايدن سيقوم بطباعة 1.5 تريليون دولار موارد تحفيزية فى الأسواق الأمريكية، منوهًا إلى ارتفاع بورصات العالم كلها الآن وهناك فى زيادة فى البترول وصلت لـ 5 % وستشهد المرحلة المقبلة عودة السياحة ولكن بعد اختفاء جائحة كورونا.