AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ستشهد الأسواق انخفاضًا فى السلع.. خبير يعلق على انخفاض سعر الدولار.. فيديو

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:33 م
مصطفى بدرة
مصطفى بدرة
Advertisements
داليا أحمد

قال مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن احتياط  النقدى الأجنبى لمصر فى ازدياد حيث وصل على 39.5 مليار دولار وهذا رقم هائل فى ظل جائحة كورونا.

 

أوضح مصطفى بدرة خلال مداخلته الهاتفية على قناة الحياة، أن مصر الآن تسجل الأقساط الخارجية والاقتصاد فى حالة توازن كبيرة، معقبًا أن أسعار السلع ستشهد انخفاضا فى الأسعار بسبب تراجع سعر الدولار.

 

أوضح مصطفى بدرة، أن التحسن الملحوظ فى الموارد يأتى من البنوك لأن هناك ثقة من الناس فى الخارج بتحويل العملة الأجنبية وتقوم بشراء الجنيه المصرى، لافتًا أن الاقتصاد العالمى يشهد الدولار الآن فى أسوأ حالاته.

 

أكد مصطفى بدرة، أن جو بايدن سيقوم  بطباعة 1.5 تريليون دولار موارد تحفيزية فى الأسواق الأمريكية، منوهًا إلى ارتفاع  بورصات العالم كلها الآن وهناك  فى زيادة فى البترول وصلت لـ 5 % وستشهد المرحلة المقبلة عودة السياحة ولكن بعد اختفاء جائحة كورونا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأرقام .. كيف حاز الاقتصاد المصري ثقة المؤسسات الدولية

د. أحمد مصطفى يكتب: انخفاض الدَين الخارجي لمصر

إشادات كبيرة من المؤسسات المالية الدولية.. انخفاض الدين الخارجي لمصر لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات.. وتراجع بنسبة 1.2% خلال الربع الأول من 2020.. إنفوجراف

انفوجراف... المؤسسات الاقتصادية الدولية: مصر نجحت في التعامل مع أزمة كورونا

رغم تداعيات كورونا.. بالإنفوجراف| المؤسسات الاقتصادية الدولية تؤكد نجاح مصر في التعامل مع الأزمة

ترشيحاتنا

الزمالك يهاجم اتحاد الكرة بسبب نهائى إفريقيا

مطلب خاص لأحمد موسى من أعضاء الزمالك بعد خسارة مرتضى منصور

لم يستفق من غيبوبته.. ترامب يعلن عن أخبار عظيمة

المطرب أخذ العزاء فيها.. شقيقة عبد الباسط حمودة تظهر بعد إعلان وفاتها

بعد خسارة مرتضى منصور.. أحمد موسى: المخطئ هيتحاسب بالقانون

بسبب فيروس كورونا.. عدلي القيعي يتغيب عن برنامج ملك وكتابة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 4000 دولار.. نوال الزغبي تثير الجدل بفستان أبيض

لماذا ينصح الأطباء بتلقي لقاح الإنفلونزا في ظل كورونا ؟ .. دراسة تجيب

سهلة وبسيطة .. طريقة علاج آلام الوجه والرقبة بسبب التوتر