إبراهيم رضوان يكتب : هل تعود الفوضى؟

بسقوط دونالد ترامب وصعود جو بايدن الى سدة الحكم أكد يهود الولايات المتحدة الأمريكية من جديد أنهم يفعلون أي شيء من أجل إسرائيل، وأن ترامب او " النبي الكاذب " لم يعد في إمكانه تقديم شيء جديد بعدما قدم لإسرائيل كل شيء، نقل السفارة الأمريكية الي القدس ، واعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية ، ودعم قرار ضم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن ، وأخيرا وليس آخرا رعى عمليات التطبيع الجماعية بين دول الخليج وتل أبيب ، فماذا لديه ليبقوا عليه .. لا شيء.. !









صحيح أن " بايدن" من معسكر الصقور الذى عمل مع الرئيس السابق أوباما وتبنى مع هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية آنذاك نظريات نشر الفوضى الخلاقة في الشرق الأوسط ، وتمكين جماعة الإخوان من الحكم لسهولة السيطرة عليهم ، ونقل الصراع من عربي ـ إسرائيلي ، الي سني – شيعي ، إلا أن كل هذه المخططات وإن نجحت في دول حولنا إلا أنها تكسرت على صخور الجيش المصري وتماسك المخلصين من أبناء هذا الشعب الذين فطنوا الي المؤامرة ..









ولا أخفيكم سرا إنني كنت من أشد المعجبين بدونالد ترامب لأنه يتصرف بوضوح وعفوية ، ولا يعرف أساليب اللف ولا الدوران وما يبحث عنه يجده، كما كان يتعامل مع العرب بأسلوب الصدمة سواء في الدعم الكامل لإسرائيل أو ابتزاز السعودية ، كما كان يعرف خطورة المتاجرين بالدين لركوب الحكم في العالم الإسلامي ، إلا أن الأمر المحزن أن هؤلاء لم تظهر عليهم آثار الصدمة وإنما كانوا يهللون لأفعاله ، وها هم الآن يتباكون عليه دون حتى التفكير في كيفية مواجهة الفكر الجديد في البيت الأبيض ..









صحيح أن الرئيس الأمريكي لا يحكم ولا يتصرف بشكل شخصي في سياسات الدولة إلا في الحدود المرسومة له ولذلك أنا أعلم علم اليقين أن الخطاب المتطرف للرئيس الجديد قبل الحكم لن يكون نفسه بعد الحكم ، لأن السفينة الواقفة على البر لها قوانين غير التي تسير في الماء ، وحسنا فعل الرئيس عبد الفتاح السيسي بتهنئة بايدن لفوزه بالرئاسة لأنه أصبح رجل دولة ، ولغة الخطاب حتما ستتغير خاصة مع بلد كبير مثل مصر يعلم الجميع مدى قوتها وقدرتها في المنطقة ..









وفي ظل هذا التغير العالمي ، يجب أن نواكب نحن أيضا ما يحدث ، فالتحديات التي ستواجهها مصر في القريب العاجل ستكون مضاعفة، ويجب أن تسارع القيادة ـ وهي قيادة واعية ـ الي إصلاح سياسي فاعل قادر على توحيد صفوف هذا الشعب لحماية جميع المنجزات ، فلا يمكن لحزب أو فصيل سياسي أن يحتكر العملية السياسية ، حتما سيؤدي هذا الي حدوث احتقان عاجلا أو آجلا ، وتلك المناظر المشوهة للعملية الانتخابية من شراء الأصوات ورش المال السياسي لا يجب أن تمر مرور الكرام ، لا يمكن أن نعيد استنساخ صورة " الحزب الوطني " ولكن في صورة هزلية مثل التي حدثت ونالت سخرية العالم ..









لا يمكن أن ينجو أن هذا الوطن في ظل هذه التغيرات العالمية الكبرى باستبعاد الوطنيين ، أو عدم وجود معارضة وطنية حقيقية ، أو أن يظل الصوت الواحد هو المسيطر على مجريات الأمور ، إن ما حدث خلال 6 سنوات من نهضة كبرى شلمت كافة المجالات يمكن أن يهتز ما لم يحدث إصلاح سياسي حقيقي وعاجل يعبر عن الشعب ، ولا يختصر الوطن في " مستقبل وطن " ..









** رسائل

- مبادرة لقاء المحبة بين صحفيي الإسكندرية مع النقيب الجديد الزميل الخلوق فكري عبد السلام وبرعاية الصحفي البارع طارق إسماعيل تستحق الشكر والتقدير ، فما أروع أن يتحد الزملاء لخدمة جموع الصحفيين ، وهذا ليس غريبا على الزميل طارق إسماعيل .. والقادم أفضل .









- نائب مجلس الشيوخ محمد الرشيدي : أنت شاب محترم ومن أسرة محترمة وعضويتك بمجلس الشيوخ ستكون إضافة للجنة الشباب والرياضة ، فالإسكندرية تعاني إهمال مراكز الشباب وخاصة في المناطق الطرفية .. كل هذا يحتاج الي دعمك في المجلس وننتظر منك الكثير ولا تلتفت وراءك .









- أميرة مجاهد مدير صالون الأوبرا الثقافي بالإسكندرية سابقا وصاحبة تجربة " القهوة البحرية " لنشر الثقافة عبر منصات التوصل الاجتماعي: أنت رائعة بمجهودك وخلقك الرفيع ولا يصح أن تتم إقالتك من منصبك لأن لديك حس وطني وإبداع يفوق الوصف ، يجب على عقلاء وزارة الثقافة الاستفادة منك والاعتذار لك .









- "نقابة الباشمهندسين" بالإسكندرية ورئيسها هشام سعودي : أين أنتم من غرق المدينة في أول نوة ، أذكركم بأن 17 نوة في الطريق ويجب أن تكونوا متواجدين على الأرض ، وخاصة السيد النقيب ، عيب يا جماعة التنظير بعيدا عن الواقع ، شمروا عن سواعدكم ..







