AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب: تصدر المرأة للمشهد الانتخابي يدل على زيادة وعيها وتحملها المسئولية من أجل الوطن

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
أشاد النائب حاتم المليجي عضو مجلس الشيوخ، بتصدر المرأة صفوف المصوتين في انتخابات مجلس النواب في المرحلة الأولى والثانية والتصويت قبلها على أعضاء مجلس الشيوخ، موضحا أنه يكشف عن تزايد الوعي لدى المرأة المصرية وحرصها على دعم المسار الديمقراطي في البلاد، واستكمال المؤسسات النيابية.

وأشار في تصريحات له، إلى أنه في كل الاستحقاقات وكل اللحظات الساخنة والمصيرية فى تاريخ مصر كانت المرأة متقدمة الصفوف طوال الفترة الماضية، بما يؤكد وعيها الشديد ومساندتها التامة للتجربة النيابية والديمقراطية.

وأكد المليجي أن التمكين السياسي للمرأة، وما حصلت عليه من استحقاقات ومقاعد فى المؤسسات التشريعية، هو جزاء عطائها وليس من فراغ وحرصها على مستقبل أفضل للوطن ولأبنائها.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ  بالمشهد الانتخابي القوي الذي عاشته مصر خلال انتخابات النواب، موضحا أنه جاء مشرفا وممثلا لحرص الجميع على المشاركة والتعبير بديمقراطية تامة عن اختياراتهم.

ترشيحاتنا

مطلب خاص لأحمد موسى من أعضاء الزمالك بعد خسارة مرتضى منصور

أول تعليق من أحمد سليمان بشأن ترشحه لانتخابات نادي الزمالك

حقيقة سيارة BMW المعدلة التي أثارت اهتمام عشاق السيارات.. صور

بلده منتخبتوش.. رد عنيف من أحمد موسى تعليقا على خسارة مرتضى منصور

المطرب أخذ العزاء فيها.. شقيقة عبد الباسط حمودة تظهر بعد إعلان وفاتها

شاهد.. محمد صلاح يحضر حفل زفاف شقيقه في الإسماعيلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر السيارات أمانا في العالم.. العناية الإلهية تنقذ فولفو volvo s80 من الطقس السيئ في مصر.. صور

أيقونة الفخامة.. هيونداي تطرح سوناتا ان لاين hyundai sonata n line موديل 2021.. صور

عشاء الرياضيين.. طريقة عمل الشوفان لتضخيم العضلات