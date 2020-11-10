نائب: تصدر المرأة للمشهد الانتخابي يدل على زيادة وعيها وتحملها المسئولية من أجل الوطن

أشاد النائب حاتم المليجي عضو مجلس الشيوخ، بتصدر المرأة صفوف المصوتين في انتخابات مجلس النواب في المرحلة الأولى والثانية والتصويت قبلها على أعضاء مجلس الشيوخ، موضحا أنه يكشف عن تزايد الوعي لدى المرأة المصرية وحرصها على دعم المسار الديمقراطي في البلاد، واستكمال المؤسسات النيابية.





وأشار في تصريحات له، إلى أنه في كل الاستحقاقات وكل اللحظات الساخنة والمصيرية فى تاريخ مصر كانت المرأة متقدمة الصفوف طوال الفترة الماضية، بما يؤكد وعيها الشديد ومساندتها التامة للتجربة النيابية والديمقراطية.





وأكد المليجي أن التمكين السياسي للمرأة، وما حصلت عليه من استحقاقات ومقاعد فى المؤسسات التشريعية، هو جزاء عطائها وليس من فراغ وحرصها على مستقبل أفضل للوطن ولأبنائها.



