سيد طه فايز يكتب: عكاشة.. رجل يستحق منا الكثير

إنسان قبل أن يكون ضابطا في جهاز الشرطة، الجميع يشهد له بالأصالة والأدب الجم، دائما يسعى لحل المشكلات بين المتخاصمين، يترك بصمة مشرفة ترسخ لسيرة عطرة يتحاكى بها بعد انتقاله لدائرة أخرى، عن المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث العمرانية بمحافظة الجيزة أتحدث.





ترددت كثيرًا كتابة مقال أعطى فيه حقا لصاحبه وأمدحه بكلمات يستحقها عندما كان المقدم أحمد عكاشة رئيسا لمباحث البدرشين، تخوفا لأن يترجم الأخرون بأنني في حاجة لمصلحة ما كون أن الدائرة هي مسقط رأسي، لكن أخذت قرار الكتابة عندما انتقل عكاشة لدائرة قسم العمرانية لتشرف به رئيسا لمباحث المركز.





مكتبه مفتوح دائما لخدمة المواطن يسعي دائما لتفعيل روح القانون لا يقتصر تواصله مع المواطنين، بل يعمل جاهدا علي وضع صورة مشرفه في أذهان كل من يتعامل معه ويزرع في قلوبهم الوطنية وحب الخير ويعمل جاهدا علي مساعدة كل من يستعين به دون واسطة أو سابق معرفة.





عرفت المقدم أحمد عكاشة علي مدار الأعوام السابقة بحكم عمله معاون لمباحث البدرشين ثم رئيس لمباحث البدرشين محل إقامتي، كنت أتوقع أن تعلق قلوب أهالي البدرشين بهذا الضابط لطول مدة خدمته داخل مدينة البدرشين ولكن مع الأيام اتضح لي أن هذا ليس السبب الحقيقي حيث أنه فور نقله لمركز أطفيح وبعد فترة قليلة من عمله بأطفيح تعلقت قلوب الأهالي به لحسن معاملته ورعايته لحقوقهم وتفعيله لمبدأ المساواة.





لم يقتصر دور عكاشة عد هذا الحد، بل زاد، حيث استطاع تغيير مفهوم البسطاء عن المسؤول الذى يتربع على عرش المملكة ، هذا الرجل كسر الحاجز بينه وبين المواطن البسيط هذا إن دل فيدل على الإنسانية والشهامة المصرية للضابط المصري الذي يستحق التقدير والتكريم.





كما أن الاهتمام والاحتفاء بمواقف ضباط الشرطة يشير إلى عدة أمور:

أولها: إبراز مثل هذه النماذج المشرفة والواجهة المشرقة لوزارة الداخلية المصرية أمثال المقدم أحمد عكاشه والوجه الإنساني لجهاز الشرطة المصرى الذى من المفترض فيه حسن التعامل مع المواطنين باعتباره جهاز مدنى وخدمي.





الأمر الثانى : تشجيع باقى الضباط على اتباع نفس السلوك الإنسانى لأنه في الأصل إنسان تم تكليفه بتنفيذ القانون وفقا للدستور الذى يحافظ على كرامة المواطن.



