مستشار المفتي: القضاء والقدر لا يؤثران على اختيار الإنسان.. فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن القضاء والقدر لا يؤثران على اختيار الإنسان وتصرفاته.





وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن علم الله كاشف، منوها بأن الله ليس عنده زمان كزماننا ولا تحسب الأمور بما نراه نحن.





واستشهد بقوله تعالى "وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا" ولهذا كان مبدأ الثواب والعقاب كما وردت به الشريعة الإسلامية، فالمسلم يسير مع الرسول في الأوامر والنواهي حتى يكون القضاء والقدر جميلا.





وذكر أن الإنسان يساعد في تحديد قدره لكن بأوامر الله عز وجل، من خلال رسله.





الفرق بين القضاء والقدر

وأوضح الشيخ رمضان عبدالرازق الداعية الإسلامي الفرق بين القضاء والقدر.

وقال عبدالرازق خلال لقائه على فضائية "الحياة"، "ربنا كتب في الأزل إن فلان سيخلق، أما القدر فهي تفاصيل ولادته، بمعنى في سنة كذا أبوه سيتزوج أمه، ومكان الميلاد في مكان كذا"، موضحا أن القضاء أمر مكتوب، أما القدر هو تفاصيل ما كتب.

وأكد الدكتور على جمعة ، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الإيمان بالقدر خيره وشره من أهم مظاهر الإيمان بالله، حيث يعني الرضا بالله ربا وحاكما، وهو كذلك ثمرة الإيمان بالله وحلاوته.

وأوضح « جمعة» في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن دستور الإيمان بالقدر يتمثل في قوله -تعالى-: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ}، وما قاله عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- لابنه: «يا بنى إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب، قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة».

وأشار عضو هيئة كبار العلماء إلى قوله أيضًا: " يا بنى إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «من مات على غير هذا فليس منى»، وقوله - عليه الصلاة والسلام -لابن عباس - رضي الله عنه - «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف».

وأضاف المفتي السابق أنه ينبغي على المسلم أن يعتقد اعتقادًا جازمًا بأنه لا فعل إلا الله، وأن كل ما يجري في الكون، وكل ما جرى، وكل ما سيجري، هو فعل الله -سبحانه وتعالى-، وأن الله كتب هذا الفعل من الأزل، وتوجد حكمة عالية في قضية القضاء والقدر، وهي حكمة الابتلاء بمسألة الرضا عن الله.



