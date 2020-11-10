التعاون الدولى تطلق تقرير مرصد الاقتصاد المصرى اليوم

أعلنت وزارة التعاون الدولي،عن عقد مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء لإطلاق تقرير مرصد الاقتصاد المصري، الصادر عن البنك الدولي، بعنوان «من الأزمة إلى التحول الاقتصادي: إطلاق العنان لإمكانات مصر في الإنتاجية وخلق فرص العمل».
وكشفت الوزارة عن حضور وزراء التعاون الدولي، التربية والتعليم، ومارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي.
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وتابعت الوزارة "يسبق المؤتمر عرض تقديمي حول تفاصيل التقرير وكلمة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.
وشددت الوزارة على ضرورة اتباع تعليمات رئاسة مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة،و الالتزام بارتداء "الكمامة" وتدابير التباعد الاجتماعي أثناء المؤتمر الصحفي.
وكشفت الوزارة عن حضور وزراء التعاون الدولي، التربية والتعليم، ومارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي.
أقرأ ايضا ..مصر لتأمينات الحياة: الإعلان عن الفائزين بالسحب نصف السنوي لوثيقة "معاش بكرة" قريبا
وتابعت الوزارة "يسبق المؤتمر عرض تقديمي حول تفاصيل التقرير وكلمة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.
وشددت الوزارة على ضرورة اتباع تعليمات رئاسة مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة،و الالتزام بارتداء "الكمامة" وتدابير التباعد الاجتماعي أثناء المؤتمر الصحفي.