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اقتصاد

التعاون الدولى تطلق تقرير مرصد الاقتصاد المصرى اليوم

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:02 ص
الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى
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محمد يحيي
أعلنت وزارة التعاون الدولي،عن عقد مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء لإطلاق تقرير مرصد الاقتصاد المصري، الصادر عن البنك الدولي، بعنوان «من الأزمة إلى التحول الاقتصادي: إطلاق العنان لإمكانات مصر في الإنتاجية وخلق فرص العمل».

وكشفت الوزارة عن حضور وزراء التعاون الدولي، التربية والتعليم، ومارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي.


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وتابعت الوزارة "يسبق المؤتمر عرض تقديمي حول تفاصيل التقرير وكلمة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

وشددت الوزارة على ضرورة اتباع تعليمات رئاسة مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة،و الالتزام بارتداء "الكمامة" وتدابير التباعد الاجتماعي أثناء المؤتمر الصحفي.

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