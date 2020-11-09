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مظاهرات وقتلى في إثيوبيا بسبب قرارات ديكتاتورية من آبي أحمد ..فيديو

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:26 م
مظاهرات اثيوبيا
مظاهرات اثيوبيا
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محمد حليم قنديل
قالت الدكتورة أماني الطويل، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، إن آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا قام بعمل حزب سياسي يدعى "الازدهار"؛ وحلَّ به الأحزب المكونة للتحالف الحاكم.

وأكدت «الطويل»، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، قام بتأجيل الانتخابات إلى فترة غير معلومة، ومن المفترض أن تكون في أغسطس 2020.

وتابعت الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، أن رئيس وزراء إثيوبيا يجنح إلى سياسات استقطابية وعدم الاحتواء ورفض التفاوض، مشيرة إلى أن هناك مواجهات عسكرية في إثيوبيا ضد المواطنين ويوجد قتلي إثر تلك المواجهات.

وأوضحت الدكتورة أماني الطويل، أن هناك انشقاقًا في الجيش الفيدرالي بسبب أن هناك بعض الجنود ذهبوا للـ تجري والبعض الآخر ذهب إلى حدود السودان، وقاموا بتسليم أنفسهم، وآخرون سلموا أنفسهم في إريتريا.

وأشار إلى أن المواجهات العسكرية مازالت قائمة في إثيوبيا، ولكن آبي أحمد لديه تصور أنه سوف يحسم الموضوع عسكريا، وأن الدولة الإثيوبية لن تتدهور في أمورها.

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