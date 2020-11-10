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قبل الشتاء.. الجيزة تضع اللمسات النهائية استعدادا للأمطار.. انتشار واسع للمعدات وغرف عمليات لنجدة المتضررين

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 02:45 ص
استعدادات محافظة
استعدادات محافظة الجيزة لفصل الشتاء
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محمد الصاحى

محافظ الجيزة:

رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع أي تجمعات للأمطار
مراجعة جميع البالوعات للتأكيد من تصريف مياه الأمطار

نشر جميع المعدات وفرق الطوارئ بشوارع المحافظة

غرفة عمليات للتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين


مع بدء فصل الشتاء من كل عام، تكثف الأجهزة التنفيذية في المحافظات من استعداداتها تحسبا لحدوث أي طارئ أو سقوط كميات كبيرة من مياه الأمطار قد تسبب معوقات، أو تؤدي إلى حالات غرق واسعة، مثلما شهدته عدد من المحافظات من قبل، ومن بين تلك المحافظات التي تكثف جهودها استعدادا لفصل الشتاء محافظة الجيزة.

وبعد أول موجة للطقس السيئ تتعرض لها السواحل الشمالية للبلاد، عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعا موسعا، وجه خلاله برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع اي تجمعات لمياه الامطار وذلك في ضوء تعرض المحافظة لموجات من التقلبات الجوية وهطول الأمطار بالعديد من المناطق .

وخلال الاجتماع وجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشركات مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة  بالتواجد علي مدار اليوم بالشوارع للتأكد من قيام بالوعات الأمطار بتصريف  الأمطار والتعامل الفوري مع الشكاوى التى ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة  المواطنين .

وتحسبا لأي ظرف طارئ شدد محافظ الجيزة على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بالشوارع  لرفع اي تراكمات للأمطار علي الفور من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية.

كما وجه محافظ الجيزة بضرورة تكثيف جهود رفع وشفط مياه الأمطار منازل ومطالع الكبارى والأنفاق فس حال سقوطها وشفط أى تراكمات حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

وتسهيلا على المواطنين أعلن محافظ الجيزة أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتلقي شكاوي وبلاغات المواطنين بشان أي معوقات وهناك تنسيق كامل مع غرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها  .

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