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استشاري باطنة يكشف سبب انسحاب أمريكا من منظمة الصحة العالمية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:29 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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حمزة شعيب
قال الدكتور أحمد سعد، أمين استشاري أمراض الباطنة العامة، إن فيروس كورونا أصبح ينتشر بشراسة، لافتا إلى أن مصر ما تزال في الموجة الأولى حتى الآن.

وأضاف "سعد"، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، "لمكافحة كورونا يجب تواجد أكثر من لقاح لأن واحدًا فقط غير كافٍ لمواجهة الجائحة".

وعن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من منظمة الصحة العالمية، أكد أنه كان قرارًا أحاديًا من ترامب، وكان قرارًا غير مناسب، لافتًا إلى أن بايدن وعد بالعودة إلى المنظمة مرة أخرى.

وأعلنت شركة (بيونتك) الألمانية وشريكتها الأمريكية (فيزر) النجاح في استخدام لقاح أثبت فاعليته خلال الاختبارات السريرية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقالت الشركة الألمانية- في بيان- إن اللقاح يحمي بنسبة أكثر من 90 بالمائة من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه خلال الاختبارات لم ترد أنباء عن "مخاوف عرضية خطيرة"، لذا سيتم مواصلة الدراسة كما هو مخطط لها لجمع المزيد من "بيانات السلامة والفعالية".

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