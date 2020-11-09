هل هو انتقام؟.. تويتر سيحذف أي تغريدة لـ ترامب تخالف قوانينه عقب مغادرته السلطة

أعلنت شركة "تويتر" اليوم، الإثنين، أنها ستلغي الامتيازات التي يتمتع بها حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بدءًا من يوم 20 يناير المقبل، وهو اليوم الذي سيتم نقل السلطة فيه إلى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.





وتمتع ترامب خلال الـ 4 سنوات الماضية بامتيازات على حسابه بموقع "تويتر"، ولم تتمكن إدارة المنصة الشهيرة من إزالة أي تغريدة للرئيس واكتفت فقط بوضع علامات تحذير عليها، لكن بعد مغادرة ترامب لمنصبه سيخضع حسابه لقواعد المنصة الخاصة التي تطبق على جميع مستخدمي التطبيق، وفقًا لشبكة "إن.بي.سي" الأمريكية.





وكانت شركة "تويتر" شددت الرقابة على الأخبار الزائفة عشية انطلاق الانتخابات الأمريكية، وذلك في محاولة من الشركة لوقف أي محاولات للتأثير على سير العملية الانتخابية، وقامت "تويتر" بوضع علامات تحذير على أكثر من 12 تغريدة لترامب خلال 3 أيام فقط من الانتخابات الأمريكية.





وطالما استخدم ترامب منصة تويتر كسلاحه الإعلامي لمواجهة ما أسماه بـ وسائل الإعلام المزيفة في بلاده، وكان بين الحين والآخر يصطدم بمنصة تويتر نفسها، بسبب وضع بعض علامات التحذير على عدد من تغريداته لمخالفتها قواعد وسياسة الشركة.



