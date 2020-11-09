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أخبار العالم

في ظروف وأحداث بالغة الدقة.. اتصال هاتفي بين الملك سلمان وميركل

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:33 م
خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
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مـيــــــس رضــــــا
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، اتصالًا هاتفيًا اليوم، الإثنين، من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ودعم الجهود المبذولة لإنجاح أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المملكة هذا الشهر.

واتفق الجانبان خلال الاتصال، على ضرورة التصدي لكافة أشكال التطرف والإرهاب.

وأكد خادم الحرمين الشريفين، إدانة المملكة واستنكارها الشديد للعمليات الإرهابية التي تم ارتكابها مؤخرًا في فرنسا والنمسا.

كما أكد موقف المملكة الذي يدين بقوة الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تكون حرية التعبير قيمة أخلاقية تنشر الاحترام والتعايش بين الشعوب لا أداة لإشاعة الكراهية والصدام الثقافي والحضاري.

وأشار خادم الحرمين الشريفين، إلى أهمية تعزيز التقارب بين أتباع الأديان والحضارات، ونشر قيم التسامح والاعتدال، ونبذ كافة أشكال الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف.

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