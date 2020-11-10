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تعليم

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تعلن نظام الدراسة لطلاب البرامج الخاصة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
أعلنت شئون الطلاب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، أنه تم وضع جدول لكل مجموعة من طلاب البرامج الخاصة، بحيث تكون المحاضرات على يومين فقط والسكاشن يوما ثالثا. 

كما نوهت إلى أن حضور الطلاب المحاضرات أسبوعا بالكلية والأسبوع الثانى سيكون اونلاين.

وكانت الدكتورة إيمان ثروت عميدة الكلية، صرحت بأن الكلية تتعامل فى العام الدراسى الجديد بنظام التعليم الهجين، كما يتم تدريب هيئة التدريس كيفية التعامل بهذا النظام مع الطلبة.  

وأشارت إيمان ثروت، إلى أن الكلية بالفعل قامت بالتعامل بنظام التعليم عن بعد خلال الفترة الماضية في ظل أزمة كورونا، وأن أعضاء هيئة التدريس لديهم خبرة بالتعامل مع هذا النظام.

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