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طريقة عمل سلطة الكول سلو

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:42 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، طريقة عمل سلطة الكول سلو.

المقادير: 

ثمرة كرنب صغيرة مقطعة شرائح صغيرة
2 ثمرة جزر مبشور
ملعقة طعام بصل أبيض مفروم صغير
ربع فنجان مايونيز
ملعقتين وثلثين طعام سكر
ملعقتان طعام حليب كامل الدسم 
ثلاثة أرباع ملعقة طعام خل أبيض
ملعقة طعام وربع من عصير الليمون
ربع ملعقة صغيرة ملح مع رشة فلفل أسود
 
طريقة التحضير:

1-امزجي المقادير السائلة، السكر مع الملح و الفلفل والحليب واللبن والمايونيز والخل وعصير الليمون واخفقيهم جيدًا حتى يصير المزيج متجانس.
2- ضيفي اليهم الكرنب المقطع و البصل و الجزر المبشورين (يفضل القطع الصغيرة حتي تحصلي على نفس شكل ومذاق السلطة الجاهزة)
3- قلبي الخليط جيدً حتي يتجانس ثم ضعيه في وعاء عميق بالثلاجة و غطيه جيدًا لمدة ساعتين إلي ثلاث ساعات قبل التقديم.

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