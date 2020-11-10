آخر فرصة للحصول على دعم صندوق التكافل بهندسة عين شمس.. الخميس





وأوضح عميد هندسة في تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن إجراءات الحصول على الدعم خاصة بالطلاب الجدد بالمستوى العام فقط، وسوف يتم الإعلان عن خطوات التقديم لبقية المستويات لاحقا.









ونستعرض خطوات الحصول على دعم صندوق التكافل بهندسة عين شمس : 1- دخول الطالب علي صفحته والضغط علي

‏My services 2- من قائمة My services يختار الطالب

‏Financial Aid Request [Takafol 3- ستظهر رسالة للطالب بدفع مبلغ 10 جنيهات في اي منفذ فوري لصالح كود 9142 (كود التبرع لصالح صندوق التكافل)، يقوم الطالب بالدفع ويحتفظ بالإيصال

4- يتوجه الطالب إلى مقر رعاية الشباب بالكلية ويحصل على خطاب للوحدة الاجتماعية التي يتبعها طبقًا للسكن









ولاستكمال الطلب فإن الأوراق المطلوبة هي:





بحث اجتماعي مرفقًا به الأوراق التالية : صورة بطاقة الأب والأم والطالب، مفردات مرتب الأب والأم في حالة الموظفين، بيان معاش مختوم في حالة خروج أحد الآباء على المعاش، شهادة الحيازة الزراعية في حالة المزارع، وفي حالة العمل الحر إقرار بالدخل موقع من ولى الأمر .









ويتوجه الطالب (في نفس اليوم) لشئون الطلاب لتسليم إيصال مبلغ بقيمة 10 جنيهات التي دفعها لصالح كود 9142 6- بعد استكمال الطالب للأوراق المطلوبة (خلال اسبوع من تاريخ استلام الخطاب الموجه للوحدة الاجتماعية)، يقوم الطالب بتسليم هذه الأوراق بمقر رعاية الشباب.





ويتم فحص جميع الأوراق عن طريق الموظف المختص بإدارة رعاية الشباب للتأكد من الحالة وإبداء الرأي وإخطار الطالب بالنتيجة.









وأوضح أنه حال التظلم لعدم الحصول على الدعم فإنه يحق للطالب الذي تقدم للحصول على الدعم ولم يتم اختياره، أن يتقدم بتظلم لمجلس إدارة الصندوق من خلال إدارة رعاية الشباب، خلال أسبوع من إخطاره بعدم اختياره لتلقي الدعم، ويقوم مجلس إدارة الصندوق بإعادة فحص ملف الطالب وتقرير ما إذا كان يستحق الدعم من عدمه،ويخطر مجلس إدارة الصندوق الطالب المتظلم بنتيجة إعادة فحص أوراقه مع توضيح الأسباب التي أدت إلى عدم اختياره.













شروط الحصول على الدعم





· أن يكون الطالب مصري الجنسية

· ألا يكون وقعت عليه عقوبات تأديبية

· ألا يزيد متوسط نصيب الفرد من دخل الأسرة شهريا عن الحد الذى يحدده مجلس إدارة الصندوق كل عام.









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الخدمات التي يُقدمها الصندوق للطلاب

• سداد الرسوم الدراسية

• دعم مشروع التخرج لطلبة البكالوريوس

• الإعانات المادية (في حالة الضرورة)