الدولار يسجل 15.70 جنيه فى 9 بنوك اليوم الثلاثاء

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 فى البنوك العاملة فى مصر.
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الثلاثاء 15.60 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى 9 بنوك (المصرف العربى الدولى، مصر ايران للتنمية ، التجارى الدولى CIB،بنك ابوظبى الاول FAB، العقارى المصرى العربى ، فيصل الاسلامى ، الاسكندرية ،اتش اس بى سى HSBC ، المصرف المتحد) نحو 15.60 جنيه للشراء و 15.70جنيه للبيع.
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وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك (العربى الافريقى الدولى، المصرى الخليجى ، بلوم ،الأهلى الكويتى بيريوس،قناة السويس،المصرى للتنمية الصادرات، التعمير و الاسكان ،الكويت الوطنى NBK، التنمية الصناعية،كريدى اجريكول ) نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى بنوك (عودة،مصر ، الاهلى، البركة ، مصرف ابوظبى الاسلامى ، المشرق ) نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الثلاثاء 15.60 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى 9 بنوك (المصرف العربى الدولى، مصر ايران للتنمية ، التجارى الدولى CIB،بنك ابوظبى الاول FAB، العقارى المصرى العربى ، فيصل الاسلامى ، الاسكندرية ،اتش اس بى سى HSBC ، المصرف المتحد) نحو 15.60 جنيه للشراء و 15.70جنيه للبيع.
أقرأ ايضا ..السعودية تدعم الموظفات شهريا بـ 1100 ريال.. تفاصيل
وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك (العربى الافريقى الدولى، المصرى الخليجى ، بلوم ،الأهلى الكويتى بيريوس،قناة السويس،المصرى للتنمية الصادرات، التعمير و الاسكان ،الكويت الوطنى NBK، التنمية الصناعية،كريدى اجريكول ) نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى بنوك (عودة،مصر ، الاهلى، البركة ، مصرف ابوظبى الاسلامى ، المشرق ) نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72جنيه للبيع.