بينها 1477 تجاوز سرعة.. ضبط 3 آلاف مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.





أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 3629 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1477 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 184مخالفة السير بدون تراخيص، و8 دراجات نارية مخالفة، و30 مخالفة شروط الترخيص، و19 مخالفة موقف عشوائى.



