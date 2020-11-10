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حوادث

بينها 1477 تجاوز سرعة.. ضبط 3 آلاف مخالفة مرورية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:07 ص
حملات مرورية
حملات مرورية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 3629 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1477 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و184مخالفة السير بدون تراخيص، و8 دراجات نارية مخالفة، و30 مخالفة شروط الترخيص، و19 مخالفة موقف عشوائى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباطي المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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