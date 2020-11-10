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حوادث

ضبط مصنع ألبان يروج منتجات مغشوشة في البحيرة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 02:02 ص
مصنع البان
مصنع البان
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط "11,02 طن جبن أبيض – ألبان – جبن موتزريلا – 550 عبوة زبادى"، غير صالحة للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لمنتجات الألبان بدون ترخيص بمحافظة البحيرة.

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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