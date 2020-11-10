ضبط 5 أطنان أرز فاسد قبل بيعه للمواطنين بالغربية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت جهود الحملات عن ضبط 5 أطنان أرز أبيض، غير صالح للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مضرب أرز بمحافظة الغربية.