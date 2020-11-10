برلماني: الإجراءات الاحترازية أفضل من الإغلاق أو تخفيض حتى لا يتأثر الاقتصاد

شدد د. أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وقال في تصريحات خاصة " مواجهة كورونا تعني الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.





وقال عضو مجلس النواب إن الحفاظ على استقرار الأوضاع الصحية يتبعه حماية الأوضاع الاقتصادية واستمرار فرص العمل، موضحا أن فكرة الغلق الكامل وتخفيض العمالة لم تعد إيجابية خاصة وأن الأمر يحتاج إلى تشديد الإجراءات الاحترازية.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية حتى تتمكن الدولة من مواجهة الفيروس مشددا على ضرورة توفير المطهرات وغيرها من متطلبات الوقاية من الوباء في أماكن العمل.





كانت مصادر حكومية قد أكدت أن اللجنة العليا لإدارة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تدرس تخفيض العمالة في المؤسسات الحكومية لعدم انتشار كورونا مرة أخرى.





وأضافت المصادر أن الدكتور مصطفي مدبولي يتابع يوميا معدل الإصابات بفيروس كورونا، مشددا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات في المواصلات العامة والتباعد الاجتماعي بين الأشخاص.





وأشارت إلى أن اللجنة تدرس أيضا تخفيف الاعداد في المؤتمرات والحفلات، والمطاعم والكافيهات في حالة تزايد الأعداد، لعدم تكدس الأشخاص وانتشار الفيروس، لافتا إلى أن هناك قرارا بشن حملات رقابية على المطاعم والكافيهات والأماكن العامة للتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية.





وتابعت المصادر أنه في حال اكتشاف عدم التزام الكافيهات أو المطاعم سوف يتم تطبيق القانون عليهم وسوف يتم غلق المنشأة، كما سيتم فرض غرامات 4 آلاف جنيه على المواطنين المخالفين ولم يرتدوا الكمامات.



