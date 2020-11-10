أعمدة إنارة متهالكة تعرض طلاب مدرسة بوبسطة الابتدائية فى الزقازيق للخطر

استغاث المواطن حسن محسن، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تهالك أعمدة الإنارة المتواجدة أمام مدرسة بوبسطة الابتدائية فى الزقازيق.





قال فى رسالته: "يوجد عمودان كهربائيان أمام بوابة مدرسة بوبسطة الابتدائية فى الزقازيق محافظة الشرقية، ما يشكل خطورة على طلاب المدرسة، خصوصا مع قدوم الشتاء وسقوط الأمطار فنخاف أن يصعق أحد الطلاب ".





مناشدًا المسؤولين في محافظة الشرقية والكهرباء بسرعة حل هذه المشكلة للحفاظ على أرواح أولادنا.





وللتواصل معه: 01000311231





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.