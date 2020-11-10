مراسل الأهرام: إغلاق مراكز تابعة للإخوان وحماس في النمسا.. فيديو

قال مصطفى عبد الله مدير مكتب الإهرام بالنمسا، إن هناك مداهمات قامت بها الشرطة النمساوية ضد أهداف جماعة الإخوان وحركة حماس في 4 ولايات نمساوية وهذا لمواجهة أي جماعة أو أفراد لهم علاقة بالإسلام السياسي بالنمسا. أي





وأضاف عبدالله خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع علي قناه النهار، أن مداهمات الشرطة النمساوية بدأت في الساعة 5 فجرا علي مستوى جميع ولايات النمسا واستمرت لمدة 3 ساعات واستهدفت جمعيات لها علاقة بجماعة الإخوان .





، أن عدد المجموعة التي قامت بالمداهمات 100 فرد من مختلف أفراد الشرطة النمساوية وأكد علي مواجهة الجماعات الإرهابية بكل صرامة وقوة. وأوضح عبداللهأفراد



