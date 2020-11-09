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اقتصاد

جمارك السويس تفرج عن 1065 سيارة ملاكي ونصف نقل بقيمة 170.339 مليون جنيه خلال أكتوبر

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:57 م
جمارك السيارات
جمارك السيارات
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محمد يحيى
أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة هشام السويفى خلال شهر أكتوبر 2020، عن 896 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا؛ للاستخدام الشخصى والتجاري، وعن 90 سیارة إعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بقیمة إجمالية 148 مليونا و742 ألف جنيه. 

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 57 مليونا و433 ألف جنيه فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 30 مليونا و396 ألف جنيه بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 87 مليونا و829 ألف جنيه.  

وخلال شهر أكتوبر 2020 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 79 سيارة نصف نقل ومض بقيمة بلغت 21 مليونا و497 ألف جنيه.


وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 6 ملايين و396 ألف جنيه بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عنها 3 مليون و 905 ألف جنيه وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية بمبلغ  209 آلاف جنيه بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 10 ملايين و510 آلاف جنيه.

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت نهائيا خلال شهر أكتوبر 2020 عن 1065 سيارة ملاكى ونصف نقل بقيمة إجمالية بلغت 170 مليونا و339 آلاف جنيه، ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 98 مليونا و339 ألف جنيه. 

من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر أكتوبر 81 سيارة، كما تمت إعادة تصدير 101 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.

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