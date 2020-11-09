تدشين مسابقة شطرنج على مستوى جامعة حلوان

تنظم الجامعات المصرية هذا العام ضمن الأنشطة الطلابية بهدف توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب من جانب وأعضاء هيئة التدريس على جانب آخر، فضلا عن المساهمة في الترفيه عن الطلاب فى فترة الدراسة والمساعدة على اكتساب العديد من المهارات، ويتم تخطيط هذه الأنشطة وتنفيذها بإشراف اتحاد طلاب الجامعة والإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.









وأعلنت إدارة رعاية الشباب بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، مسابقة للشطرنج على مستوى الجامعة ضمن الأنشطة الاجتماعية للعام الدراسى 2020 - 2021.









وأوضحت إدارة رعاية الشباب، أن المسابقة تقام على مستوى الكليات أولا ثم يتم اختيار الفائز بكل كلية للمنافسة على مستوى الجامعة.









وأشارت إدارة النشاط الاجتماعى إلى أن المسابقة تقام على مستوى كل كلية يوم 12 نوفمبر 2020، وتتم المنافسة على لقب الأول على مستوى الجامعة فى الفترة من يوم 29 نوفمبر إلى 9 ديسمبر 2020.