إعلامية كويتية: مصر مزقت خريطة الشرق الأوسط الجديد.. ولا عودة للإخوان نهائيا

ردت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد على المزاعم والمخاوف التى فندها البعض بشأن احتمالية عودة جماعة الإخوان المسلمين بعد وصول جوبايدن الرئيس الأمريكى الجديد المنتخب لسدة الحكم.









وقالت "الرشيد"، فى تصريحات لـ صدى البلد"، إن دخول رئيس أو خروج رئيس من البيت الأبيض لن يؤثر تمامًا على مصر، فمصر فى 2020 تختلف كثيرًا عن الوضع فى 2011، الآن أصبحت أقوى برئيسها وجيشها وشعبها وولدت من جديد بعدما قضت ثورة 30 يونيو على مخططات الإخوان الإرهابية المدعومة من باراك أوباما ومساعده جوبايدن وهيلاري كلينتون.









وأوضحت "الإعلامية الكويتية"، أن مصر فى عهد الرئيس السيسي ليست كما كانت فى ذاك الوقت، فعندما كان الرئيس السيسي وزيرًا للدفاع استطاع أن يتصدى لأوباما وهيلاري ووجه لهما صفعة مدوية فى 30 يونيو وفى رسالة واضحة أن مصر عصية عليهم ولن ينالوا منها، وكان بايدن وقتها نائبا لباراك أوباما ولم يستطع فعل شيء، والأمر أيضًا اختلف كثيرا بالنسبة لدول الخليج عن الفترات السابقة.









وأشارت الإعلامية الكويتية، إلى أن فوز بايدن ليس معناه عودة الإخوان الإرهابية للساحة وللمشهد السياسي ولا أمل فى عودتهم نهائيا كما يظنون ولن يستطيع بايدن ولا إدارته ولا نائبته أن يشكلوا صداعا كما يعتقد البعض ، بعدما مزقت مصر خريطة الشرق الأوسط الجديد ومخططات الإخوان الإرهابية .