AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فشل صفقة الأهلي السوبر| فيديو

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:48 م
شعار الاهلي
شعار الاهلي
Advertisements
حسن العمدة
كشف عمر البنا، وكيل اللاعبين، أن إدارة نادي صن داونز لا ترغب فى التفريط فى أحد نجوم الفريق لأى نادي منافس داخل قارة أفريقيا.

وقال البنا فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten"، إن الأهلي يرغب فى التعاقد مع سيرينو منذ فترة السويسري رينيه فايلر وليس الآن فقط، حتي هذه اللحظة صن داونز يرفض التفريط فى اللاعب ولكن المقابل المادي من الممكن أن يغير كل شييء".
 
وأضاف: "الأهلي لم يعرض صفقة تبادلية على صن داونز من أجل الحصول على سيرينو، العرض كان مادي فقط".

وكان سيرينو قد جدد عقده مؤخرًا مع صن داونز لمدة 5 سنوات ، مما يعني أن رحيله لن يتم إلا في حالة موافقة ناديه بمقابل مادي جيد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رمضان السيد: فايلر خارج عن تركيزه.. ورمضان صبحي لا يفهم في الأصول

مجدي عبدالغني: الأهلي من صنع اسم "فايلر".. وتتويجه بالدوري ليس إنجازا

بسبب موسيماني .. صن داونز يرفض انتقال سيرينو إلى النادي الأهلي

رغم موافقة اللاعب.. عائق وحيد يفصل سيرينو من الانضمام للأهلي

نال إعجاب الخطيب.. نجم صن داونز يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منعرفش مين هيمشي .. شوبير: سيرينو وافق على الانضمام للأهلي

ترشيحاتنا

شاهد.. محمد صلاح يحضر حفل زفاف شقيقه في الإسماعيلية

مظاهرات وقتلى في إثيوبيا بسبب قرارات ديكتاتورية من آبي أحمد ..فيديو

هل دفع نادي الزمالك فاتورة كهرباء بقيمة مليون و200 ألف جنيه مرتين؟

حقيقة سيارة BMW المعدلة التي أثارت اهتمام عشاق السيارات.. صور

لحظة وصول محمد صلاح مطار القاهرة .. شاهد

باستثمارات ضخمة.. معلومات جديدة عن المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس وموعد الإنشاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقونة الفخامة.. هيونداي تطرح سوناتا ان لاين hyundai sonata n line موديل 2021.. صور

عشاء الرياضيين.. طريقة عمل الشوفان لتضخيم العضلات

بنطلون جلد أحمر.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها