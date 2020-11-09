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أول عرض منذ 27 عاما.. صلاح عبد الله يتحدث عن ذكرياته في مسلسل ذئاب الجبل

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:57 م
مسلسل ذئاب الجبل
مسلسل ذئاب الجبل
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عادل نصار
عبر الفنان الكبير صلاح عبد الله، عن عميق حبه واعتزازه بمسلسل ذئاب الجبل، مؤكدا أنه من الأعمال الفنية التي يعتز بها كثيرًا.


وأكد عبد الله، في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر شاشة دي ام سي، مساء اليوم الاثنين، أن هذا العمل حمل الكثير من الفرحة والبهجة بين فريق العمل، مشيرا إلى انه استمتع كثيرا أثناء عمل دوره في المسلسل.


وخلال الحلقلة، غنى الفنان صلاح عبد الله، مع الإعلامية إسعاد يونس، اغنية على الطريقة الصعيدية، ليتذكر بها تفاصيل دوره في العمل.


ومن جانبها عبرت الإعلامية إسعاد يونس، عن حبها لمسلسل ذئاب الجبل، مؤكدة أن هذا العمل تمت إذاعته لأول مرة منذ 27 عاما.



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