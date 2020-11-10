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توك شو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يوجه رسالة لمرتضى منصور بعد السقوط في الانتخابات.. وبشرى سارة للمعلمين

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 12:13 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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حمزة شعيب
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:


قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن المدارس عادت اليوم لاستقبال طلابها في الإسكندرية بعد تعطلها بسبب سوء حالة الطقس.


قال الإعلامي أحمد موسى، إن البعض يشكك في النتائج في دائرة المستشار مرتضى منصور؛ موضحا أنه لا أحد أقوى من الدولة على الإطلاق ولا هيكون أبدا. 


قال الدكتور سامي عبدالعزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا تعبر عن صورة مصر الحضارية، موضحا أن اللاعب قدوة وبإمكانه أن يجعل الأمور هادئة أو إشعالها بعد المباراة.


أكد هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لا يملك حل مجلس إدارة القلعة البيضاء، طبقا لقانون الرياضة في عام 2017؛ موضحا أن قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك ليس في يد وزير الرياضة، وفي حال وجود مخالفات يجب التحقيق مع المجلس الحالي قبل اتخاذ أي قرار ضده بشأن الحل.


قال المهندس هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن الحدث الأهم الآن هو النهائي الأفريقي بين الأهلي والزمالك وهو عرس كروي تاريخي يقام لأول مرة بين ناديين من دولة واحدة.


كشف الفنان عبد الباسط حمودة عن حقيقة خبر وفاة أخته عقب نشر صورة له في المقابر مرتديا ملابس باللون الأصفر، معلقا "دي أختي في الله، وزي أختي بالظبط.. بس أختي شقيقتي عايشة ربنا يباركلي فيها".


قالت عبير مواطنة من المحلة صدمها "توك توك" بهدف سرقتها، إنها كانت تمشي هي وأختها بعد شراء بعض المستلزمات المنزلية من أحد الشوارع وفي أثناء الطريق صدمها توك توك.


كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن أن 75% من إيرادات الدولة المصرية من الضرائب و90% من إيرادات بريطانيا ضرائب.


قال عمرو مصطفى، مدير متحف السادات، إن أرشيف المتحف يضم كل ما هو متعلق بحياة الرئيس الراحل محمد أنور السادات من صور ومتعلقات شخصية، ومن ضمن هذه الصور، صور اتفاقية معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.

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