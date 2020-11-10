قضايا الدولة تنقذ الحكومة من دفع 236 مليون يورو.. اعرف التفاصيل

قال المستشار محمد محمود خلف، المستشار بقسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة، إن يوم 30 أكتوبر الماضي شهد إصدار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في واشنطن، التابع للبنك الدولي ، حكما، لصالح الحكومة المصرية ، برفض ادعاء شركتين إسبانيتين أن مصر خالفت التزامتها الدولية في اتفاقية استثمار ثنائية مبرمة بينهما.





وأكد «خلف» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الاولي، أن القضية التي كانت مرفوعة ضد مصر هي مخالفة اتفاقية استثمار ثنائية مبرمة بين مصر وأسبانيا لتشجيع الاستثمار بين الدولتين.





وأوضح مستشار بقسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة، أن في عام 2004 قامت الشركتين الاسبانيتين باستحواذ بنسبة 68% من أسهم الشركة العربية للأسمنت، بعدما قامت الشركتين بالاستحواذ علي تلك الأسهم قامت الشركة العربية للاسمنت بتقديم طلب للحكومة المصرية للحصول علي رخصة لإنتاج الاسمنت في عام 2006.





وتمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، من حسم نزاع قضائي للدولة المصرية في قضايا المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي، وذلك ضد شركتي سيمتنوس لا يونيون وأريدوس جاتيفا الإسبانيتين في الدعوى التحكيمية رقم IcsiD No case .ARB/13/29، المقامة منهما ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبئك الدولي بواشنطن "الإكسيد"، حيث قضى هذا المركز بتاريخ 30 أكتوبر 2020 برفض طلب الشركتين المدعيتين بتعويضهما بمبلغ يزيد مقداره على 236 مليون يورو ما يعادل 4 مليارات و307 ملايين جنيه مصري شاملًا الفوائد، وقيمة الأضرار التي زعمت الشركتان المدعيتان تكبدها، ما أنقذ الخزانة العامة من تحمل هذا المبلغ.





وترجع خلفية النزاع إلى زعم الشركتين المدعيتين اتخاذ الدولة المصرية تدابير آلات إلى الإضرار باستثماراتهم الكائنة في مصر وأخصها أسهمهما المملوكة بالشركة العريية للأسمنت (شركة مساهمة مصرية لإنتاج الأسمنت)، ما دفع بهما إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والمملكة الإسبانية، وبعد إجراءات تحكيمية استمرت قرابة السبعة أعوام، تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصار في ظل صعوبات وتحديات عديدة، اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في هذا النزاع.



