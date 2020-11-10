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منوعات

كيف احتفل إبراهيم عيسى بعيد ميلاده الـ 55؟ صورة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 02:12 ص
صدى البلد
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أحمد شريف
بـ شارب وشعر أشيبين، ونظارة وبلوفر أسود؛ احتفى الصحفي والإعلامي المثير للجدل في السنوات الأخيرة "إبراهيم عيسى" بعامه، الـ 55 عبر حسابه بموقع الصور الشهير إنستجرام.

"الخامسة والخمسون عاما " كلمات بسيطة دونها الكاتب إبراهيم عيسى للاحتفال بعيد ميلاده، عبر صورة ملتقطة حديث داخل أحد الكافيهات وأمامه كوب من الشاي ويرتسم على وجهه ابتسامة عريضة.

وانهالت التهاني من محبي الكاتب الصحفي "إبراهيم عيسى" عبر عشرات التعليقات المدونة على صورته بـ"إنستجرام".

وركز أحد المعلقين على صورة الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، في تعليقه بأنه من مواليد برج العقرب المقرب إلى قلبه، معبرا عنه احترامه له.

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