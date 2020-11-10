بروحانيات الإنشاد.. أم فهد تبيع المناديل وتطرب آذان الركاب في مترو الأنفاق.. فيديو

تشحذ همتها كل صباح بالرضا واليقين بأن رزقها قادم لا محال، وعندما يُرفع آذان الظهر؛ تحزم "أم فهد" أمتعتها وترتدي ملابسها السوداء وتقودها أقدامها إلى وجهتها التي حفظتها خطاها على مدار 12 عامًا، لتبدأ يوما جديدا بصحبة مناديلها وبضاعتها.





وتصل إلى محطة مترو حلوان حيث نقطة الانطلاق لعملها الذي أحبته حبًا جمًا، ووسط صخب الركاب تضع "أم فهد" أقدامها داخل عربة المترو الخاصة بالسيدات، لتعلن عن حضورها بصوتها الرخيم الذي يخرج الكلمات من فمها ملحن "صلى الله على محمد.. صلى الله عليه وسلم".





بابتسامة ثغرها الساحرة التي تغرق وجهها وعينيها ولسانها المعقود بالسكر، تشق "أم فهد" صفوف الركاب تنادي على بضاعتها "مناديل يا سكرة .. مناديل كبيرة ومناديل جيب ومناديل مبللة"، تطلب عن طيب خاطر أن يكسبها الركاب بضع الجنيهات مقابل عبوة مناديل.





"أبيع المناديل ولا أمد أيدي للشحاتة أبدًا، ولا عمري أخدت فلوس من حد وماخدش مكانها بضاعة ببيعها"..انتفضت "أم فهد" التي لم تعد تحصي عدد سنواتها التي عاشتها على ظهر الدنيا، بتلك الجملة، في وجه شابة أرادت أن تمنحها أموالا دون أن تأخذ ثمن ما دفعت.





رحلة من عزة النفس عمرها 12 عامًا على طول خط المرج وحلوان، لم تلعن خلالها الظروف والأوضاع التي وضعتها في ذلك الشقاء، فتحكي "أم فهد" لـ "صدى البلد":"الحمدلله على كل حال بكسب لقمتي ولقمة بناتي بالحلال ومن عرق جبيني".





تركها الزوج ورقد في مثواه الأخير، لتواجه هي الدنيا وتحمل عباء بناتها الـ 5 ، تبيع وتشتري وتتاجر فيما تعرف وما لا تعرف "ببيع مناديل وساعات كنت بعمل مفارش أي حاجة حلال تنفع تتباع ببيعها"، أيام ثقيلة ولكنها كانت على قلب "أم فهد" أخف من الريشة "ربنا بيقوي محستش بتعب"، واصلت أم البنات العمل حتى اوصلتهما إلى الكليات وتخرجن بتعليم عالي.





"تعب الجسد كان بيروح لما بناتي يعلوا في التعليم وينجحوا، والحمدلله قدرت ادخلهم كليات ويتخرجوا ويحضروا دبلومات "، كفاح مستمر دون كلل أو ملل حتى تزوجن البنات وخطبن من رجال أشداء "كنت دايمًا أدعي ربنا يكرم بناتي برجالة ولاد أصول ".





إيمان تام يملأ قلبها الذي يضخ محبة وطمأنينة ورضا بالمقسوم "اخاف من انقطاع الرزق ليه وليا رب اسم الكريم الرزاق.. مش هيردني إلا وواخدة رزقي كامل مكمل"، فلم تدق "أم فهد" أبواب الإخوة أو الأسرة أو حتى الحكومة لطلب المعاش" وأطلب من حد ليه هو ربنا قصر معايا.. مش محتاجة".





من الـ 1 ظهرًا حتى آخر قطار يصف في نقطة إنطلاقها تنتهي رحلة "أم فهد" في بيع المناديل وقد أنجزت مهمتها وأطربت أذان ركاب المترو طوال اليوم بإنشادها الذي وضع على لسانها من حيث لا تدري"مقدرش أقول اتعلمته من حد انا لقيت نفسي برتب كلمات وبنطقها بالطريقة دي".





تراكيب جمل ممتازة وكلمات منمقة ترصها "ام فهد" في إنشادها الديني سواء للمسلمين أو المسيحيين، بينما لم تتخط معرفتها باللغة العربية حدود الصف الثالث الإبتدائي: "آخري في التعليم كان تالتة ابتدائي، وبعدين بقيت ارعى الحيوانات في بيتنا بعزبة من عزب حلوان".





لم تحظ بـ"خلفة الصبيان" ولكن اسم شهرتها كان اسم صبي "فهد"، فتسرد وراء هذا اللغز قائلة:"أول ما اتجوزت جيراني كل واحدة طلعنا عليها اسم أم فلان وكان من نصيبي اسم أم فهد"، وعندما سؤالت عن اسمها الحقيقي احمرت وجنتيها وغطى الكسوف ملامحها ولم تنطق سوى بجملة واحدة "لا عيب اسمي عيب أقوله" وانصرفت تكمل رحلة شقائها.