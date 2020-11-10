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محافظ الفيوم: حركة البناء والعمران ستعود لطبيعتها خلال أسابيع

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 02:13 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن حركة البناء والعمران ستعود لطبيعتها بشكل منظم خلال أسابيع.

وأضاف الأنصاري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي مقدمة برنامج "المواجهة" والمذاع عبر  قناة "إكسترا نيوز"،:" جميع مخالفات البناء بالمحافظة تم التصالح عليها ووصلت الطلبات إلى 115 ألفا ".

وأشار "الأنصاري" إلى أن تعامل الجهاز التنفيذي مع ملف التصالح على مخالفات البناء تم بشكل جيد، معربًا عن شكره لمجلس مدينة الفيوم والوحدات المحلية التابعة، على جهودهم فى إنجاز هذا الملف الهام، حيث أن الإرادة والتخطيط الجيد والالتزام يضمن تحقيق المستهدف في العمل. 

والتقى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عددًا من أهالي مركز ومدينة الفيوم، للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم لإيجاد الحلول المناسبة لها، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات.

وخلال اللقاء استمع محافظ الفيوم لشكوى أحد المواطنين من قرية البسيونية التابعة لمركز الفيوم من عدم توصيل خدمة الصرف الصحي لعزبة صلاح الدين التابعة للقرية، ووجه المحافظ رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي ببحث الشكوي ودراسة توصيل الصرف الصحي لأهالي للعزبة. 

كما وجه مدير مديرية التموين بفحص شكوى مواطن من نفس العزبة لتشغيل مخبز بلدي لخدمة الأهالي، وكلف المحافظ رئيس مركز مدينة الفيوم بسرعة رفع القمامة والأتربة من شارع ابو النور بمنطقة النويري بمدينة الفيوم، وتوفير أماكن لإقامة عدد من الأكشاك لبعض  الشباب وذوي الهمم بمدينة الفيوم.

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