مهندس تعدين وقيادي بالحزب الحاكم.. أردوغان يعين وزيرا للمالية دون خبرة

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، مرسوما رئاسيا بتعيين لطفي ألوان، كوزير للمالية، خلفا لصهره، البيرات ألبيرق، الذي تقدم بإستقالته.





يتضح من هذا القرار مدى رغبة أردوغان في استمرار سيطرته على الاقتصاد التركي، وذلك بقرار تعيين ألوان، الذي لا يملك أي مؤهل يمنحه قدرة إدارة هذه الوزارة الهامة.





تخرج ألوان من هندسة التعدين، من جامعة اسطنبول التقنية في عام 1983، وحصل على درجة الماجستير في مجالات هندسة التعدين في المملكة المتحدة عام 1986، كما حصل على درجة الماجستير فقط في الاقتصاد من جامعة ديلاوير الامريكية، التي تخرج منها الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.





قضى ألوان حياته المهنية كمهندس تعدين، وانتقل عام 1989 إلى هيئة تخطيط الدول، وعمل في تخصصه حتى عام 1996.





انضم إلى حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، وانتخب عضو في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا في عام 2007، كنائبا عن مقاطعة كرمان.



