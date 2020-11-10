خالد الصاوي يكشف سبب بكائه على مسرح الجونة أثناء تكريمه.. فيديو

علق الفنان خالد الصاوي على لحظة بكائه على المسرح في مهرجان الجونة خلال تكريمه، قائلا: "في لحظات بتبقي زي الدراما كده تكسفلك حياتك كلها في ثانية أو لحظة..فأنا طول عمري بحب اتفرج علي المسرح من وانا صغير جدا..فـ دي لحظة طول عمري بقول هل الواحد هيقدر يوصلها".





وأضاف «الصاوي» خلال لقائه التليفزيوني في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى، أنه يرى أنه لم يظلم في حياته نهائيا، مشيرا إلى أن أي عقبات واجهته كان هو السبب فيها من البداية.





وتابع الفنان خالد الصاوي، أن من جيل الفن الذي كان معه الفنان الراحل خالد صالح وسيد رجب وصبري فواز وبيومي فؤاد جاء من بعدهم.





وأوضح خالد الصاوي، أن الفنان الشباب لابد أن يتعبوا في بداية مشوارهم الفني حتي يصلوا إلى ما يريدوا في النهاية، مشيرا إلى أنه يوجد ظلم علي الجيل بأكمله نظرا لما يواجهه من صعوبات الحياة في الوقت الحالي.



