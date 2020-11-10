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توك شو

خالد الصاوي يكشف سبب بكائه على مسرح الجونة أثناء تكريمه.. فيديو

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:03 ص
خالد الصاوي
خالد الصاوي
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محمد حليم قنديل
علق الفنان خالد الصاوي على لحظة بكائه على المسرح في مهرجان الجونة خلال تكريمه، قائلا: "في لحظات بتبقي زي الدراما كده تكسفلك حياتك كلها في ثانية أو لحظة..فأنا طول عمري بحب اتفرج علي المسرح من وانا صغير جدا..فـ دي لحظة طول عمري بقول هل الواحد هيقدر يوصلها".

وأضاف «الصاوي» خلال لقائه التليفزيوني في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى، أنه يرى أنه لم يظلم في حياته نهائيا، مشيرا إلى أن أي عقبات واجهته كان هو السبب فيها من البداية.

وتابع الفنان خالد الصاوي، أن من جيل الفن الذي كان معه الفنان الراحل خالد صالح وسيد رجب وصبري فواز وبيومي فؤاد جاء من بعدهم.

وأوضح خالد الصاوي، أن الفنان الشباب لابد أن يتعبوا في بداية مشوارهم الفني حتي يصلوا إلى ما يريدوا في النهاية، مشيرا إلى أنه يوجد ظلم علي الجيل بأكمله نظرا لما يواجهه من صعوبات الحياة في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن بطء التطور في مصر جاء بسبب الفقر والفقر جاء بسبب الاحتلال الذي عانت منه مصر لسنوات طويلة ولكننا نتغير في الوقت الحالى للأفضل لنواكب العالم في التطور.

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