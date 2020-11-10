مناعة تصل لـ90%.. أستاذ باطنة يكشف مدى فعالية لقاح فايزر

أكد الدكتور عبد الهادي خضر أستاذ المناعة والباطنة، أن لقاح شركة فايزر يعطي مناعة بنسبة 90% من الفيروس.





ونوه خضر خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام السهلي مقدمة برنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن " شركة فايزر إستخدمت اللقاح الخاص بها على أكثر من 43 ألف متطوع من خلال جرعتين لمدة 21 يوما.





وأوضح أن لقاح فايزر استطاع العلماء أن يطوروه ليشكل ما يشبه أجسام مضادة ويحقق نتائج جيدة للغاية، مشيرا إلى أن الشركات في إطار عملها على الإسراع في الإنتاج تقوم بدمج اختبارات وهو أمر خطأ لأن الوقت لا يمكن تجاوزه وعوامل الأمان لا يمكن إغفالها.





وأكد ضرورة التأكد من درجة الأمان وألا ننخدع بأخبار براقة وأنه في حال نجاح شركة فايزر في إنتاج اللقاح سيتغير التاريخ.