استشاري مناعة: 3 إلى 5% يصابون بفيروس كورونا ولا تظهر عليهم أي أعراض.. فيديو

قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري أول مناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن المناعة تعتمد في الأساس البعد عن الضغوط وممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي.





وأضاف الدكتور محمود الأنصاري، خلال لقائه في برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "TeN"، أن تناول البقوليات مهم جدا لمد الجسم بالبروتينات التي يحتاجها، وأيضا الجرجير والبصل والثوم وتساعد في عمل الجهاز المناعي، بالإضافة إلى أن ضبط مواعيد النوم والاستيقاظ، والاستحمام بالماء البارد، وممارسة الرياضة، فضلا عن تناول طبق سلطة يوميا، والمشروبات الحمضية مثل الليمون والبرتقال والقرفة والزنجبيل، وإنهاء اليوم بعلبة زبادي بالليمون، والابتعاد عن تناول الأطعمة السريعة والمشروبات الغازية.





وأوضح أن هناك من 3 إلى 5% يصابون بأعراض فيروس كورونا ولا تظهر عليهم أي أعراض.





ومن جهتها، تابعت الدكتورة سوسن فايد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، إن الشعب المصري قادر على التصدي للأزمات، وقوة التحمل، حيث أن المصري كلما زاد الخطر عليه؛ كلما زادت قدرته على التصدي والتحدي.