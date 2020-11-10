AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالى البداري يستغيثون من استغلال وجشع السائقين برفع الأجرة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:53 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
تسود حالة من الاستياء والغضب بين أهالي مركز البداري بمحافظة أسيوط، نتيجة أزمة المواصلات التي يشهدها المواطنون بصفة يومية، ما بين تكدس بالساعات في انتظار سيارات تقلهم من مدينة البداري لمدينة أسيوط والعكس،وجشع واستغلال السائقين برفع تعريفة الأجرة عن المقررة. 

وتقول مى حامد فى رساله بعثت بها الى خدمة شكاوى صدى البلد :  إن الرقابة الغائبة بموقفي مدينة البداري ونزلة عبداللاه بمدينة أسيوط،تسببت في أزمة مواصلات   لدي المترددين علي مدينة أسيوط، خاصة من الطلاب والموظفين، نظرًا لقلة عدد السيارات وعدم وجود أتوبيسات نقل جماعي، ما أدي لاستغلال السائقين ورفعهم التعريفة المحددة من ستة جنيهات ونصف لتصل لأكثر من عشرة جنيهات وقد تزيد عن ذلك خاصة فى أوقات الليل المتأخرة وأثناء تكدس طلاب الجامعة والموظفين لتصل لـ20 جنيهًا.
.
وناشدت المسؤولين بتشديد الرقابة علي مواقف السيارات الأجرة، لمواجهة جشع واستغلال السائقين من جهة ،وعدم التزام السائقين بخطوط السير المحددة
أقراء ايضا


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تغريم ٣٤ سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية بالشرقية

تغريم 102 سائق لعدم الالتزام بارتداء الكمامة

تغريم 59 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية بالشرقية

تغريم 56 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة فى الشرقية

طريق الموت يحصد أرواح أهالي البداري بـ أسيوط.. شاهد

تغريم 138سائقا لعدم ارتداء الكمامة بالشرقية

ترشيحاتنا

خبيرة بالشؤون الإفريقية تكشف سبب الحرب في إثيوبيا.. فيديو

دبي تعلن عن تقنية نقل ركاب تفوق سرعة الصوت عبر الهايبرلوب hyperloop .. صور

أحدهم لاعب سابق في الأهلي.. تعرف على أزواج الفنانة المعتزلة هدى رمزي

خلال سنوات حكمه.. ترامب منع عادة عمرها أكثر من 100 عام داخل البيت الأبيض

سعر ومواصفات مازدا 3 mazda اليوم في مصر..صور

ضرب مبرح لـ رئيس البرلمان الأرميني من المحتجين على اتفاق السلام.. صورة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات مازدا 3 mazda اليوم في مصر..صور

أيهما أفضل.. مقارنة بين أفضل هواتف جوجل فى 2020..صور

دبي تعلن عن تقنية نقل ركاب تفوق سرعة الصوت عبر الهايبرلوب hyperloop .. صور