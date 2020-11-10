أهالى البداري يستغيثون من استغلال وجشع السائقين برفع الأجرة

تسود حالة من الاستياء والغضب بين أهالي مركز البداري بمحافظة أسيوط، نتيجة أزمة المواصلات التي يشهدها المواطنون بصفة يومية، ما بين تكدس بالساعات في انتظار سيارات تقلهم من مدينة البداري لمدينة أسيوط والعكس،وجشع واستغلال السائقين برفع تعريفة الأجرة عن المقررة.





وتقول مى حامد فى رساله بعثت بها الى خدمة شكاوى صدى البلد : إن الرقابة الغائبة بموقفي مدينة البداري ونزلة عبداللاه بمدينة أسيوط،تسببت في أزمة مواصلات لدي المترددين علي مدينة أسيوط، خاصة من الطلاب والموظفين، نظرًا لقلة عدد السيارات وعدم وجود أتوبيسات نقل جماعي، ما أدي لاستغلال السائقين ورفعهم التعريفة المحددة من ستة جنيهات ونصف لتصل لأكثر من عشرة جنيهات وقد تزيد عن ذلك خاصة فى أوقات الليل المتأخرة وأثناء تكدس طلاب الجامعة والموظفين لتصل لـ20 جنيهًا.

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وناشدت المسؤولين بتشديد الرقابة علي مواقف السيارات الأجرة، لمواجهة جشع واستغلال السائقين من جهة ،وعدم التزام السائقين بخطوط السير المحددة

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