خبيرة بالشؤون الإفريقية تكشف سبب الحرب في إثيوبيا.. فيديو

قالت الدكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، إن إثيوبيا يحدث في داخلها حرب بسبب الاحتقان السياسي الذي بدأ منذ عام وهذا بسبب الاتفاق السياسي الذي ينص علي حدوث انتقال ديمقراطي في إثيوبيا .





وأضافت الطويل، خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر، ان وصول آ بي أحمد للحكم، وطبيعة قراراته، وعدم الاتفاق عليها من المواطنين؛ هذا تسبب في حدوث الاحتقان داخل إثيوبيا، مؤكده أنه حل جميع الأحزاب المتواجدة في التحالف الحاكم وقام بتحويلها الي حزب الازدهار.





الطويل ، أن اثيوبيا ليس بها اندماج وطني ولا يوجد بها مشتركات نقول عليها الأمة الإثيوبية، لافتة الي أنه من ضمن الأسباب التي تسببت في زيادة الاحتقان هو تأجيل آ بي أحمد الانتخابات العامة ل أجل غير مسمى . وأوضحتحتىالأمةالإثيوبية،أنهالأسباببيأحمدأجلمسمى



