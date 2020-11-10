خبيرة بالشؤون الإفريقية تكشف سبب الحرب في إثيوبيا.. فيديو

قالت الدكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، إن إثيوبيا يحدث في داخلها حرب بسبب الاحتقان السياسي الذي بدأ منذ عام وهذا بسبب الاتفاق السياسي الذي ينص علي حدوث انتقال ديمقراطي في إثيوبيا .
وأضافت الطويل، خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر، ان وصول آبي أحمد للحكم، وطبيعة قراراته، وعدم الاتفاق عليها من المواطنين؛ هذا تسبب في حدوث الاحتقان داخل إثيوبيا، مؤكده أنه حل جميع الأحزاب المتواجدة في التحالف الحاكم وقام بتحويلها الي حزب الازدهار.
وأوضحت الطويل ، أن اثيوبيا ليس بها اندماج وطني ولا يوجد بها مشتركات حتى نقول عليها الأمة الإثيوبية، لافتة الي أنه من ضمن الأسباب التي تسببت في زيادة الاحتقان هو تأجيل آبي أحمد الانتخابات العامة لأجل غير مسمى .
ونوهت إلى أن الإعلامي جوهر محمد، له خطاب مهم تم نشره مؤخرا اتهم فيه أبي أحمد أن قدراته في فهم طبيعة تعقيد الموقف ضعيفة، وقدرته التفاوضية ضعيفة، وانه يستخف بالامور سياسيا.