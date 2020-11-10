قرار عاجل من وزير العدل الأمريكي حول اتهامات تزوير الانتخابات

ذكرت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن وزير العدل الأمريكي ويليام بار، قرر السماح بفتح تحقيقات في إدعاءات حملة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بشأن التصويت وعد الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.





وأكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أن هناك خللا وقع في عدد ضخم من بطاقات الاقتراع خلال الانتخابات الأمريكية.





وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": "ولاية نيفادا تتحول إلى بؤرة من الأصوات الزائفة. توصل مات سكلاب (رئيس حركة اتحاد المحافظين الأمريكيين) وآدم لاكسالت (عضو حملة ترامب في نيفادا)، إلى أشياء، عندما يتم الكشف عنها؛ ستكون صادمة للغاية".





واعتبر ترامب أن الوضع في ويسكونسن يبدو جيدًا، لكنه لم يوضح في تغريداته ماذا كان يقصد تحديدًا.





وسبق أن كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مفاجأة حول ترشح ترامب، للانتخابات الرئاسية لعام 2024.



