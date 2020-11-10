عزل رئيس بيرو من منصبه

صوت البرلمان في بيرو، اليوم الثلاثاء، على عزل رئيس البلاد مارتن فيزكارا، وذلك بسبب تهم متعلقة بالفساد واضطرابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وأعلنت النيابة العامة في بيرو أنها ستفتح تحقيقا في فساد الرئيس مارتن فيزكارا عند انتهاء ولايته المقررة في يوليو 2021.





وذكرت النيابة العامة - في بيان نقلته قناة (الحرة) الأمريكية - "أنه بعد تلقي تقرير النيابة العامة الإقليمية المتخصصة في جنح الرشوة بحق المسؤولين، قررنا أن هناك أسبابا توجب التحقيق مع الرئيس فيزكارا".





وأوضحت "أنه بسبب الحصانة التي يمنحها الدستور لرئيس الدولة، فإن بدء التحقيق سيبقى معلقا حتى 28 يوليو 2021، عندما يغادر منصبه".



