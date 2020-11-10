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أخبار العالم

عزل رئيس بيرو من منصبه

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 02:33 ص
رئيس بيرو المعزول
رئيس بيرو المعزول
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شريف سيد
صوت البرلمان في بيرو، اليوم الثلاثاء، على عزل رئيس البلاد مارتن فيزكارا، وذلك بسبب تهم متعلقة بالفساد واضطرابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وأعلنت النيابة العامة في بيرو أنها ستفتح تحقيقا في فساد الرئيس مارتن فيزكارا عند انتهاء ولايته المقررة في يوليو 2021.

وذكرت النيابة العامة - في بيان نقلته قناة (الحرة) الأمريكية - "أنه بعد تلقي تقرير النيابة العامة الإقليمية المتخصصة في جنح الرشوة بحق المسؤولين، قررنا أن هناك أسبابا توجب التحقيق مع الرئيس فيزكارا".

وأوضحت "أنه بسبب الحصانة التي يمنحها الدستور لرئيس الدولة، فإن بدء التحقيق سيبقى معلقا حتى 28 يوليو 2021، عندما يغادر منصبه". 

وتتعلق القضية، التي بدأت فيها إجراءات عزل فيزكارا من دون جدوى، في سبتمبر الماضي، بتعيين مغن مغمور ريتشارد سيسنيروس، والملقب بـ "ريتشارد سوينغ" من قبل وزارة الثقافة حيث يشتبه القضاء أنه تلقى حوالي 50 ألف دولار من المال العام بموجب عقد ترضية لإلقاء محاضرات.

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