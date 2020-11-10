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أخبار العالم

بسبب حادث سلبي.. البرازيل تعلق التجارب على لقاح كورونا الصيني

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:14 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات البرازيلية، اليوم الثلاثاء، تعليق التجارب السريرية على لقاح سينوفاك الصيني، وذلك عقب حدوث حادث سلبي، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية. 

وأعلنت شركتا فايزر وبايو إن تيك Pfizer وBioNTech، عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا بنجاح، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وتوقعت شركة "بايو إن تيك" الألمانية وشريكتها "فايزر" الأمريكية، أن يتم تسجيل اللقاح الجديد رسميا قبل انتهاء الشهر الجاري. 

وأكدت الشركتان أن اللقاح أظهر فاعليته في 90% من الحالات، دون وجود ملاحظات جدية تخص سلامة التطعيم به.

ويعمل اللقاح على تخليق أحماض نووية تحفّز الخلايا في جسم الإنسان على إنتاج بروتينات مشابهة للفيروس، ومن شأن تلك البروتينات إثارة الاستجابة المناعية لجسم الإنسان ضد فيروس كورونا.

وبحسب النتائج الأولية، تحققت حماية المرضى بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية و28 يومًا من تلقي الجرعة الأولى.

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