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فن

بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تقترب من 266 مليون مشاهدة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:38 ص
حسين الجسمي - بالبنط
حسين الجسمي - بالبنط العريض
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سعيد فراج
حققت أغنية "بالبنط العريض" للفنان الإماراتي حسين الجسمي 265 مليونًا و980 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 15 أغسطس الماضي. 

وتقول كلمات الأغنية "حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك".

من كلمات الأغنية "بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".

يذكر أن أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.

وحققت أغنية الحسّاس، لـ المطرب الإماراتي حسين الجسمي، 16 مليونا و500 ألف مشاهدة بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في الأول من يوليو. 

أغنية الحسّاس، لـ حسين الجسمي، تحمل في كلماتها، حوارًا عاطفيًا مع القلب، وجدد "الجسمي" من خلالها، تعاونه مع الشاعر أحمد الصانع، من توزيع ومكساج وماستر حسام كامل، وتضمنت الأغنية في حواره مع قلبه غنائيًا؛ كلمات مؤثرة وجميلة في وصف مشاعر الفرح والبعد عن الحزن. 

وتقول كلمات الأغنية: يا قلبي الحسّاس .. لو تنجرح لا بأس  .. في حُب يمحي حُب  .. وفي ناس تمحي ناس .. أرجوك لا تحزن .. ارتاح  واتطمن .. بعض اللقى مؤلم .. وبعض الفراق أحسن". 

وعرضت أغنية "الحسّاس" عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube بفيديو خاص تضمن كلمات الأغنية كاملة، وعرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية. 

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