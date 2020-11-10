دوري القسم الثاني.. نادي قنا الرياضي يضم الأمير مهاجم شبان بداوى

أتمَّ مسئولو مجلس إدارة نادي قنا الرياضي، برئاسة أشرف سعد ، التعاقد مع محمد الأمير مهاجم فريق شبان بداوى ، لمدة موسمين، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

ووقع الأمير علي عقود إنضمامه لصفوف نادي قنا الرياضي لمدة موسمين في صفقة إنتقال حر ،بحضور محمود إبراهيم المدير الفنى للفريق ومؤمن عبدالنعيم المشرف علي فريق الكرة .

وسبق أن أعلن نادي قنا الرياضي، التشكيل الكامل للجهاز الفني والإداري الجديد لفريق كرة القدم، بقيادة المدير الفني محمود إبراهيم، الذي سيقود الفريق بالموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

وضم تشكيل الجهاز الفني:

محمود إبراهيم -مدير فنى

مؤمن عبدالنعيم - مشرف علي الفريق

أيمن ماهر -مدرب عام

أحمد تاج -مدرب مساعد

حسن نصارى -مدرب حراس مرمى

أحمد حسن سليم -أخصائى تأهيل إصابات

محمد السيد عبدالرحيم -مدير إدارى

أحمد جمال - مدلك .

كما جدد النادي الثقة في محمود إبراهيم ، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم الجديد، بعد التأهل للقسم الثاني،

عقب الفوز على فريق أهلي المنشأة بهدف للاشيء، وتصدره مجموعته بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه وقبل نهاية الدورى بجولتين.