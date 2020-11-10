مشتق من نبات التبغ.. قصة عقار أنفلونزا جديد حطم التجارب السريرية

تم اختبار لقاح جديد للإنفلونزا يزرع في النباتات في تجربتين سريريتين واسعتي النطاق، الأولى في مجال أبحاث اللقاحات.





احتوى اللقاح على جزيئات تشبه الفيروسات تشبه سلالات الأنفلونزا المنتشرة، المستخرجة من أقارب التبغ الأسترالي الأصليين الذين تم توجيههم وراثيًا لإنتاج البروتينات الفيروسية.





شملت التجربتان مجتمعتان ما يقرب من 23000 شخص، وتشير النتائج إلى أن اللقاح المشتق من النبات ليس آمنًا فحسب، بل يمكن مقارنته بلقاحات الإنفلونزا التجارية الحالية.





ووفقًا لموقع "science alert" العلمي، تعد هذه الدراسات وبرنامج التطوير السريري الذي سبقها أكبر دليل حتى الآن على إمكانية إنشاء منصة نباتية لإنتاج لقاح بشري يمكن أن يكون آمنًا ومُحفِّزًا للمناعة وفعاليًا.





في كل عام ، يجب إعادة صياغة اللقاحات التي تحمينا من الإنفلونزا لموسم الإنفلونزا القادم ، وهي مهمة ضخمة.





فيروس الإنفلونزا هو نوع من الحرباء ، يغير باستمرار جزيئات البروتين التي يعرضها على سطحه الخارجي ، وهذا ما دفع الباحثين للبحث عن طرق لتحسين تكنولوجيا اللقاح الحالية لدينا .





تُصنع معظم لقاحات الإنفلونزا حاليًا باستخدام جزيئات فيروسية تُزرع وتحصد من بيض الدجاج أو الخلايا المزروعة في المختبر ، الأمر الذي يستغرق شهورًا حتى بعد أن يعمل العلماء على تحديد سلالات الإنفلونزا (والبروتينات السطحية) التي يحتاجون إلى استهدافها.





يمكن أن تكون النباتات ، التي يمكن هندستها لإنتاج بروتينات مختارة وزراعتها على نطاق واسع ، بديلًا ، مما يساعد على تعزيز قدرتنا على إنتاج لقاحات الأنفلونزا الموسمية.





قد تساعد هذه التقنية أيضًا في التغلب على المضاعفات التي تتم مواجهتها في طريقة تصنيع لقاحات الأنفلونزا الحالية والتي تجعل اللقاحات في بعض الأحيان أقل فعالية.





في هذا النظام ، استخدم الباحثون قريبًا أستراليًا لنبات التبغ ، Nicotiana benthamiana ، مصممًا هندسيًا لإنتاج الغلاف الخارجي فقط لفيروسات الإنفلونزا . ثم يتم استخراج هذه الجزيئات الشبيهة بالفيروسات وتنقيتها في ظل ظروف صارمة لصنع لقاح الإنفلونزا.





اختبر الباحثون لقاحهم المشتق من النباتات في تجربتين سريريتين ، بتمويل من شركة التكنولوجيا الحيوية الكندية التي طورت هذه التقنية ، ولم يتم الإبلاغ عن مخاوف كبيرة تتعلق بالسلامة.





عادة ما تكون تجارب المرحلة الثالثة التي تختبر السلامة والفعالية مثل هذه واحدة من آخر العقبات التي يجب إزالة اللقاحات قبل الموافقة عليها للاستخدام على نطاق واسع.





لكن ضع في اعتبارك أنه حتى إذا تمت الموافقة على لقاح الإنفلونزا على أنه آمن وفعال ، فإن أي مصنع يحتاج إلى أن يكون قادرًا على إنتاج ملايين الجرعات كل عام ، مما قد يمثل تحديًا للمصانع المنتجة للقاحات.