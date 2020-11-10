سامسونج تطلق نسخة 256 جيجابايت من هاتف Galaxy S20 Fe

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية مؤخرًا عن إطلاقها أحدث نسخة من هاتفها Galaxy S20 FE بسعة 256 جيجابايت، لتكون ضعف مساحة النسخة الأولى التى ظهرت فى أكتبور الماضي بسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت.





وبحسب zdnet التقني، سيكون Galaxy S20 FE متاحًا من خلال شركات إتصالات معينة مخصص لها هذه النسخ الغير مشفرة على شبكة بعينها، و سيبلغ سعر الهاتف 769.99 دولارًا، أي بما يعادل حوالي 12 ألف جنيه مصري.

يأتي Galaxy S20 FE بشاشة مسطحة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.5 بوصة وبدقة 1080 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، كما أنها مقاومة الماء والغبار، وثلاث كاميرات خلفية بعدسة رئيسية دقة 12 ميجابكسل و8 و 12 ميجابيكسل إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.





و يعمل الهاتف بمعالج من نوع Samsung Exynos 990 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزينية واحدة لذاكرة الوصول العشوائي بحجم 6 جيجابايت، وبسعة 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.



